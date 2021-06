Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht

Meiningen (ots)

Am 15.06.2021 gegen 15.15 Uhr kam es Am Hölzlein in Meiningen/Dreißigacker zu einem Zusammenstoß von zwei Fahrzeugen. Eine 57jährige Fahrerin eines Pkw VW wollte ihr Fahrzeug ausparken. Ein unbekannter Fahrer kam ihr entgegen und kollidierte mit der vorderen Stoßstange des Fahrzeuges der 57jährigen. Anschließend entfernte sich der unbekannte Fahrer ohne seinen Pflichten als Fahrzeugführer nachzukommen. Zeugen zu dem Vorfall werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen unter der Telefonnr. 03693/591-0 zu melden.

