Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ladendiebstahl

Suhl (ots)

Am 15.06.2021 zwischen 18.50 Uhr und 19.05 Uhr entwenden zwei männliche Personen mehrere Flaschen Whisky aus der Lidl-Filiale in der Senfte in Suhl. Bei den Tätern handelt es sich um einen 24jährigen Marokkaner sowie einen 22jährigen Libyer, welche die Filiale durch die Eigangstür verließen. Die Täter wurden durch mehrere Kunden bei der Diebstahlshandlung beobachtet, waren aber zum Zeitpunkt der Sachverhaltsaufnahme durch die Polizei nicht mehr vor Ort. Die Zeugen werden gebeten sich im Inspektionsdienst Suhl unter 03681-369225 zu melden.

