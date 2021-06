Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ohne Fahrerlaubnis und alkoholisiert

Wiesenthal (ots)

Beamte der Suhler Einsatzunterstützung kontrollierten Montagabend einen 22-jährigen Autofahrer in der Dillersgasse in Wiesenthal. Dabei stellten sie fest, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und er zudem alkoholisiert unterwegs war. Ein Test zeigte 0,89 Promille und der wenig später in der Dienststelle durchgeführte gerichtsverwertbare Test bestätigte die erste Messung. Eine Anzeige war die Folge und weiterfahren durfte der 22-Jährige natürlich auch nicht mehr.

