Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Werkzeuge entwendet

Meiningen (ots)

Unbekannte Täter machten sich in der Zeit von Freitagmittag bis Montagmorgen auf einer Baustelle in der Neu-Ulmer-Straße in Meiningen zu schaffen. Sie entwendeten Werkzeuge im Wert von 4.000 Euro bis 5.000 Euro aus einem Raum, der zusätzlich verschlossen war. Zeugen, die Hinweise zum Verbleib des Diebesgutes oder zu den Tätern selbst geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

