Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Geländer und Fassade beschmiert

Hildburghausen (ots)

Unbekannte beschädigten in der Zeit vom 31.05.2021, 15:00 Uhr, bis 14.06.2021, 6:00 Uhr, das Treppengeländer am Nebeneingang eines Gebäudes im Forstweg in Hildburghausen. Zudem beschmierten sie die Nebeneingangstür und die umliegende Fassade mit einer bräunlichen Substanz. Ein Schaden von ca. 500 Euro entstand. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell