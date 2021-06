Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Sperrmüll angezündet

Bad Salzungen (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache brannte es am Montag gegen 18:00 Uhr in einem nicht genutzten und unbewohnten Gebäude in der Werrastraße in Bad Salzungen. Nachdem die Flammen gelöscht waren, war deutlich zu erkennen, dass das Feuer an mehreren Stellen ausbrach und vermutlich ein Unbekannter den im Gebäude befindlichen Sperrmüll anzündete. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen zu melden.

