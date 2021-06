Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Kind angefahren

Bad Salzungen (ots)

Ein Vater lief Montagnachmittag mit seinen beiden Kindern von der Michaelisstraße in Bad Salzungen über den Markt in Richtung Seepforte. Die beiden Kinder fuhren mit Rollern. Zu dieser Zeit befuhr auch ein 72-jähriger Mann mit seinem BMW den Markt und stieß mit einem der Kinder zusammen. Die 3-Jährige wurde am Fuß verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden.

