Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Vorfahrt missachtet

Tiefenort (ots)

Montagmorgen (14.06.2021) befuhr ein 68-jähriger Mann die Strecke von der Straße Heiligkreuz in Tiefenort in Richtung Vorwerksgasse. Als er sich an der Einmündung zur Krayenbergstraße befand missachtete er die Vorfahrt der von rechts kommenden 16-jährigen Mopedfahrerin. Das junge Mädchen wich nach rechts auf den Fußweg aus und prallte dort gegen eine Mauer. Sie verletzte sich leicht und an ihrem Zweirad entstand Sachschaden.

