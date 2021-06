Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fahrrad gefunden

Bad Salzungen (ots)

Beamte der Bad Salzunger Polizei fanden bereits am 10.05.2021 ein Fahrrad in Bad Salzungen. Bislang konnte der rechtmäßige Eigentümer jedoch nicht ausfindig gemacht werden. Dieser kann das Rad mit einem entsprechenden Nachweis in der Polizeiinspektion Bad Salzungen abholen.

