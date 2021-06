Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Am Moped manilpuliert

Schmalkalden (ots)

Beamte der Meininger Polizei kontrollierten Samstagnachmittag einen 16-jährigen Moped-Fahrer in der Asbacher Straße in Schmalkalden, weil am Zweirad kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Die Kontrolle ergab, dass der junge Mann an seinem Gefährt bauliche Veränderungen durchgeführt hat, die zu einer deutlichen Leistungssteigerung geführt haben. Das führte dazu, dass die Fahrerlaubnis des jungen Mann nicht mehr ausreichte und er damit den Tatbestand des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verwirklichte. Eine Anzeige wurde gefertigt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell