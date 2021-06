Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Sachbeschädigung an einem mobilen Toilettenhäuschen

Suhl (ots)

Unbekannte Täter beschädigten am 12.06.2021 gegen 23.55 Uhr in Suhl, Krinitzenstraße/Erst-Heß-Straße ein dort, auf einem Baugrundstück aufgestelltes Toilettenhäuschen. Dieses wurde von den unbekannten Tätern umgeworfen. Am Toilettenhäuschen entstand Sachschaden, die Höhe ist noch nicht bekannt.Sachdienliche Hinweise zu dieser Straftat nimmt die Polizei Suhl unter 03681/3690 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell