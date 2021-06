Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfallflucht

Suhl (ots)

Am 11.06.2021, 07.00 Uhr bis 11.06.2021, 12.30 Uhr ereignete sich in Suhl auf dem Parkplatz, Robert-Schumann-Straße, gegenüber dem Berufsbildungszentrum Suhl, ein Verkehrsunfall, bei dem sich der Verursacher pflichtwidrig von der Unfallstelle entfernte. Ein auf dem Parkplatz abgestellter Pkw Renault Clio, mit HBN-Kennzeichen wurde, auf der Fahrerseite im hinteren Bereich des Kotflügels beschädigt. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von 1.500 Euro. Sachdienliche Hinweise zu dieser Straftat nimmt die Polizei unter 03681/3690 entgegen.

