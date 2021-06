Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Suhl (ots)

Am 11.06.2021 gegen 15.25 Uhr ereignete sich in Suhl, Schleusinger Straße, Einmündung Tulpenweg ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde. Der Fahrzeugführer eines Pkw Skoda mit SHL -Kennzeichen wollte vom Tulpenweg nach links in Richtung Stadt einbiegen. Dabei beachtete er einen Pkw Renault mit HBN - Kennzeichen, der die Schleusinger Straße in Richtung Friedberg fuhr nicht. Es kam zur seitlichen Kollission beider Fahrzeuge. Die Fahrzeugführerin des Pkw Renault wurde durch den Unfall leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von 15.000 Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell