Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Abgestelltes Fahrzeug aufgebrochen

Simmershausen/Streufdorf (ots)

Im Zeitraum vom Freitag, den 28.05.2021, bis Freitag, den 11.06.2021, kam es zu einem Einbruch an einem Pkw Toyota Yaris an der Kreisstraße 505 zwischen Simmershausen und Streufdorf. Die Fahrertür des dort abgestellten Pkw wurde aufgebrochen und eine Scheibe am Fahrzeug eingeschlagen. Der Innenraum des Fahrzeuges wurde scheinbar durchwühlt, ob etwas entwendet wurde konnte jedoch nicht geklärt werden. Der Halter des Fahrzeuges konnte zu dem Zeitpunkt der Feststellung nicht kontaktiert werden. Das Fahrzeug wurde deshalb durch die Polizei sichergestellt. Wer Hinweise zum Sachverhalt geben kann meldet sich bitte bei der Polizeiinspektion Hildburghausen unter der angegebenen Telefonnummer oder jeder anderen Polizeidienststelle.

