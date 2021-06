Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Auffahrunfall mit hohem Sachschaden

Hildburghausen (ots)

Gegen Mittag des 12.06.2021 befuhr ein 29 jähriger Hildburghäuser mit seinem Skoda Octavia die Clara-Zetkin-Straße in Hildburghausen. Kurz vor der Ampelanlage Richtung Coburger Straße bemerkte er einen an der Ampel stehenden BMW X3 zu spät und fuhr auf diesen auf. Beim Unfall wurde der Skoda so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste, es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 EUR. Am BMW bezifferte sich der Schaden auf etwa 5.000 EUR. Verletzt wurde beim Zusammenstoß niemand.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell