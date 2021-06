Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Abgestellter Lkw beschädigt

Eisfeld (ots)

In der Zeit vom 10.06.2021, 13:30 Uhr bis 11.06.2021, 05:15 Uhr beschädigte ein unbekanntes Fahrzeug einen auf dem Tankstellengelände in der Coburger Straße in Eisfeld abgestellten Lkw Mercedes Actros mit Coburger Kennzeichen. Der Schaden entstand vermutlich beim Rangieren. Wer Hinweise zum Sachverhalt geben kann meldet sich bitte bei der Polizeiinspektion Hildburghausen unter der angegebenen Telefonnummer oder jeder anderen Polizeidienststelle.

