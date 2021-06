Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Kennzeichen entwendet

Hildburghausen (ots)

In der Nacht vom 11.06.2021, 20:00 Uhr zum 12.06.2021, 09:30 Uhr wurden von einem in der Friedensstraße in Hildburghausen abgestellten Peugeot 406 beide Kennzeichentafeln entwendet. Der 37 jährige Fahrzeughalter stellte bei Rückkehr zu seinem Fahrzeug das Fehlen fest. Wer Hinweise zum Sachverhalt geben kann meldet sich bitte bei der Polizeiinspektion Hildburghausen unter der angegebenen Telefonnummer oder jeder anderen Polizeidienststelle.

