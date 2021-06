Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Sachschaden bei versuchtem Einbruch verursacht

Hildburghausen (ots)

In der Zeit vom 09.06.2021, 06:00 Uhr bis 21:00 Uhr versuchten unbekannte Täter in ein ungenutztes Gebäude in der Bahnhofstraße in Hildburghausen einzubrechen. Sie versuchten eine Fluchttür aufzuhebeln, um so in das Gebäude zu gelangen, dies misslang jedoch. Durch die Einwirkungen auf die Tür entstand ein Sachschaden an Tür und Rahmen in Höhe von etwa 1.000 EUR. Wer Hinweise zum Sachverhalt geben kann meldet sich bitte bei der Polizeiinspektion Hildburghausen unter der angegebenen Telefonnummer oder jeder anderen Polizeidienststelle.

