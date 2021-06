Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: doppelter Parkplatzunfall

Meiningen (ots)

Am Freitagmittag gegen 12:00 Uhr befuhr ein Fahrzeugführer mit seinem Pkw VW Passat den Parkplatz eines Meininger Supermarktes in der Leipziger Straße und wollte in eine Parklücke einparken. Dabei wählte er den Bogen zu eng und streifte dabei die linke Seite eines abgeparkten Hyundai. Nun legte der 70jährige Meininger den Rückwärtsgang ein, stieß dabei aber gegen einen weiteren abgeparkten Pkw Audi. Der entstandene Gesamtschaden wird auf ca. 3.000 Euro geschätzt.

