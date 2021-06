Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: wechselseitige Körperverletzung

Meiningen (ots)

Am Freitagnachmittag gerieten zwei männliche Personen im Alter von 38 und 62 Jahren in Meiningen im Bereich Am Haselbusch aneinander. Der 38jährige ging zunächst auf den Geschädigten los, packte ihn am Kragen, beleidigte ihn und spuckte ihm ins Gesicht. Der 62jährige setzte sich nun mit einem gezielten Schlag ins Gesicht zur Wehr. Unbeteiligte Passanten konnten die wechselseitige Körperverletzung der beiden Streithähne unterbinden und die Situation bis zum Eintreffen der Polizeibeamten unter Kontrolle halten.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell