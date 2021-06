Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Körperverletzung

Mittelschmalkalden (ots)

Am Freitag gerieten gegen 15:00 Uhr zwei Fahrzeugführer in der Engstelle in Mittelschmalkalden aneinander. Zunächst konnte man sich nicht einigen, wer an der Engstelle Vorrang hat. Nach kurzer verbal geführter Streitigkeit wurden Handgreiflichkeiten ausgetauscht, so dass ein 27jähriger Fahrzeugführer von einem 40jährigen Fahrzeugführer leicht am Ellenbogen verletzt wurde.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell