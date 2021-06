Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fußgängerin übersehen

Bad Liebenstein (ots)

Am Samstag, den 12.06.2021 kam es in Bad Liebenstein zu einem Verkehrsunfall. Eine 63jährige Hyundai-Fahrerin wollte in Bad Liebenstein von der Heinrich-Mann-Straße nach links in die Kurpromenade abbeigen. Hierbei übersah sie eine 81jährige Fußgängerin, welche gerade die Straße überquerte. Es kam zum Zusammenstoß. Die Fußgängerin wurde leicht verletzt ins Klinikum Bad Salzungen gebracht. Sachschaden am Fahrzeug entstand nicht.

