Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mauer beschädigt und geflüchtet

Hämbach (ots)

In der Nacht von Donnerstag, den 10.06.2021 zu Freitag, den 11.06.2021, kam es vermutlich zwischen 00:00 Uhr und 01:15 Uhr in Hämbach zu einem Verkehrsunfall. In der Lengsfelder Straße fuhr ein Fahrzeug gegen einen massiven Beton-Zaunpfosten und beschädigte diesen. Die Spurenlage deutet auf einen LKW als Verursacherfahrzeug hin. Der Unfallverursacher verließ pflichtwidrig die Unfallstelle. Der Schaden wird auf 4000,- EUR geschätzt. Wer Hinweise zum Verursacher geben kann, meldet sich bitte bei der PI Bad Salzungen unter der Nr. 03695/5510

