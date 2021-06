Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Radfahrer von PKW erwischt

Schweina (ots)

Am Freitag, den 11.06.2021, kam es gegen 12:45 Uhr zu einem Verkehrsunafall in Schweina. Im Einmündungsbereich Breiter Fahrweg/ Johann-Christian-von-Weiß-Straße übersah der wartepflichtige 57jährige VW Fahrer eine von links kommenden Radfahrerin. Es kam zur Kollission. Die 80jährige Radfahrerin wurde auf die Motorhaube und die Frontscheibe geschleudert. Hierbei verletzte sie sich leicht. Am PKW und am Fahrrad entstand Sachschaden.

