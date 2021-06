Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Radfahrer ergriff nach dem Unfall die Flucht

Meiningen (ots)

Ein bislang unbekannter Mountainbike-Fahrer befuhr am Donnerstag gegen 10:00 Uhr die Neu-Ulmer-Straße in Meiningen aus Richtung Wettiner Straße. Dabei überquerte er die Straße indem er durch die verkehrsbedingt wartenden Fahrzeuge der linken Abbiegespur fuhr, um auf die andere Straßenseite zu gelangen. Ein 52-jähriger Autofahrer sah den Radler zu spät und stieß mit ihm zusammen. Es entstand sowohl Schaden am Fahrrad als auch am PKW und der bislang unbekannte Radler verletzte sich. Als der 52-Jährige jedoch die Polizei zur Unfallaufnahme rief, entfernte sich der Mann vom Unfallort, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

