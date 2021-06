Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Betrug durchschaut

Breitungen (ots)

Betrüger versuchten am Donnerstag ihr Glück bei einem 80-jährigen Mann aus Breitungen. Sie riefen ihn an und teilten ihm mit, dass er über 28.000 Euro im Lotto gewonnen hätte. Zur Übergabe des Geldes würde man sich am heutigen Freitag (11.06.2021) persönlich treffen. Da der passionierte Lottospieler wusste, dass im Gewinnfall einen ganz anderen Werdegang gibt, durchschaute er den Betrugsversuch und kontaktierte nach dem Telefonat mit dem angeblichen Lotto-Mitarbeiter die Polizei. Handeln Sie genauso umsichtig wie der Senior aus Breitungen. Lassen Sie sich nie auf derartige Geschäfte ein und informieren Sie die Polizei.

