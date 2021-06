Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Hörgerät fiel zu Boden

Hildburghausen (ots)

In der Clara-Zetkin-Straße in Hildburghausen kam es Donnerstagnachmittag zu einer handfesten Streitigkeit. Ein 63-jähriger saß auf einer Parkbank als ein 33-jähriger Mann auf ihn zukam. Die Männer kannten sich von einem zurückliegenden Aufeinandertreffen. Der Jüngere griff plötzlich im Verlauf des Streitgespräches dem Älteren an den Kopf und zog an dessen Ohren. Dabei fiel das Hörgerät des 63-Jährigen zu Boden. Bevor der Angreifer flüchtete sprach er Bedrohungen gegen den Mann aus. Glücklicherweise ohne Verletzungen konnte der Geschädigte der Polizei den Täter genau beschreiben und die Beamten trafen den 33-Jährigen im Stadtpark an. Eine Anzeige war die Folge.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell