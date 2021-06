Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Gesundheitliche Probleme führten zum Unfall

Meiningen (ots)

Ein 29-jähriger Mann befuhr Mittwochmorgen die Straße "Am Kiliansberg" in Meiningen in Richtung Weißer Weg. Aufgrund gesundheitlicher Probleme verlor er die Kontrolle über seinen PKW, wurde immer langsamer, kam schließlich nach links von der Fahrbahn ab und prallte an zwei geparkte Fahrzeuge. Der Mann kam leicht verletzt ins Krankenhaus.

