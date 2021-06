Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fahrrad entwendet

Schmalkalden (ots)

Ein unbekannter Dieb entwendete in der Nacht zu Mittwoch ein schwarzes Fahrrad der Marke "Gudereit", welches auf einem Fahrradträger an einem Wohnmobil angebracht war. Das Wohnmobil selbst stand in der Tatnacht vor dem Westendpark in der Bahnhofstraße in Schmalkalden. Zeugen, die Hinweise zum Verbleib des Rades oder zum Täter selbst geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

