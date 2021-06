Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: LKW in Schieflage

Hämbach (ots)

Ein 58-jähriger LKW-Fahrer befuhr Mittwochmittag die Landstraße von Hämbach nach Stadtlengsfeld. In einer Doppelkurve kam ihm ein anderer Lastwagen entgegen und der Mann versuchte, mit seinem Brummi auszuweichen. Dabei gerieten die Räder auf der rechten Seite der Sattelzugmaschine und des Aufliegers in den Straßengraben. Die Weiterfahrt stoppte abrupt und der Laster geriet derart in Schieflage, dass er drohte, umzukippen. Ein Abschleppdienst kam und konnte den fahrenden Riesen befreien. Verletzt wurde niemand.

