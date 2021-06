Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Kind riss sich los

Meiningen (ots)

Eine Mutter lief Dienstagabend mit ihrem 2-jährigen Kind auf dem Gehweg in der Adelheidstraße in Meiningen. Plötzlich riss sich das Kind los und rannte auf die Fahrbahn. In diesem Moment kam eine Autofahrerin angefahren, die noch versuchte, auszuweichen, jedoch nicht verhindern konnte, dass das Kind gegen den PKW lief. Es verletzte sich und kam nach der Untersuchung vor Ort ins Krankenhaus.

