Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Schrauberei am Moped führte zur Anzeige

Kaiseroda (ots)

Einen 16-jährigen Mopedfahrer kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Bad Salzungen Dienstagnachmittag in der Vachaer Straße in Kaiseroda. Den Polizisten fiel auf, dass am Zweirad Veränderungen durchgeführt worden waren, die zu einer Leistungssteigerung geführt haben. Für ein so leistungsstarkes Moped fehlte dem jungen Mann jedoch die notwendige Fahrerlaubnisklasse. Die Simson wurde zur Begutachtung sichergestellt und eine Anzeige gefertigt.

