Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zusammenstoß mit Radfahrer

Barchfeld (ots)

Ein 58-jähriger Transporterfahrer startete Montagmittag sein, in der Straße "Am Friedhof" in Barchfeld, geparktes Fahrzeug. Er fuhr vom linken Fahrbahnrand los und zog anschließend auf die rechte Fahrbahnseite. Dabei stieß er mit einem in diesem Moment vorbeifahrenden 77-jährigen Radfahrer zusammen. Der Senior stürzte und kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell