Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Radler übersehen

Bad Salzungen (ots)

Ein 26-jähriger Audi-Fahrer befuhr Montagabend die Bahnhofstraße in Bad Salzungen und wollte in den Kreisverkehr einfahren. Dabei übersah er den bereits im Kreisverkehr fahrenden 64-jährigen Fahrer eines E-Bikes und stieß mit ihm zusammen. Glücklicherweise erlitt der Radler nur leichte Verletzungen. Am PKW und am Fahrrad entstanden leichte Sachschäden.

