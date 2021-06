Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: E-Scooter sichergestellt, Fahrer erhält Anzeigen

Schmalkalden (ots)

Beamte der Meininger Polizei kontrollierten Montagabend einen 39-jährigen E-Scooter-Fahrer in der Straße "Stiller Tor" in Schmalkalden, weil am Roller kein Licht angebracht war. Dabei stellten die Polizisten fest, dass das nicht vorhandene Licht nur das kleinste Problem war. Das Fahrzeug war nicht versichert und der Fahrer konnte nicht erklären, wem das Gefährt eigentlich gehört. Zudem zeigte ein Atemalkoholgerät 0,55 Promille an und der Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis, Amphetamine und Metamphetamine. Der 39-Jährige musste eine Blutprobe im Klinikum abgeben und sein Gefährt wurde sichergestellt.

