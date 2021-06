Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Sachbeschädigung am Jugendclub

Themar (ots)

Ein Unbekannter beschädigte in der Zeit von Samstag- bis Sonntagabend ein Fenster an einem Geräteschuppen des Jugendclubs in der Tachbacher Straße in Themar. Außerdem machte er sich an der Türklinke und an der Regenrinne zu schaffen. Wie hoch der Schaden ist, muss noch ermittelt werden. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell