Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Kindergarten

Milz (ots)

Unbekannte Einbrecher machten sich in der Zeit von Samstag- bis Sonntagvormittag an einem Kindergarten in der Milzer Hauptstraße in Milz zu schaffen. Sie brachen die Nebeneingangstür auf und begaben sich anschließend ins Innere. Dort entwendeten sie Bargeld in Höhe von 80 Euro und verließen danach das Objekt. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell