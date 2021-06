Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Brandschaden an Steinaltar

Meiningen (ots)

Ein unbekannter Täter setzte in der Zeit von Donnerstagabend bis Sonntagvormittag mehrere Gegenstände, die auf dem Steinaltar einer Kirche in der Landsberger Straße in Meiningen standen, in Brand. Der Altar befand sich direkt unter einem Marienbildnis. Durch das Feuer schmolz die Sichtscheibe und die abgelegten Gegenstände wurden ebenfalls beschädigt. Ein Schaden von ca. 60 Euro entstand. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Meininger Polizei unter der Telefonnummer 03693 591-0 zu melden.

