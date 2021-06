Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: E-Bike entwendet

Meiningen (ots)

Ein bislang unbekannter Täter brach in der Nacht zu Sonntag in ein Kellerabteil eines Gemeinschaftskellers eines Mehrfamilienhauses in der Nachtigallenstraße in Meiningen ein. Er entwendete ein schwarzes E-Bike der Marke "Cube" und verschwand anschließend unerkannt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell