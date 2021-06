Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfall mit 8-jährigem Fußgänger

Bad Salzungen (ots)

Donnerstagmittag gegen 12:00 Uhr lief ein 8-jähriger Junge hinter einem am Fahrbahnrand haltenden Kleintransporter, vermutlich ohne einen Blick auf die Verkehrslage zu haben, auf die Wildprechtrodaer Straße in Bad Salzungen. Ein PKW-Fahrer, der zur selben Zeit an dem Kleintransporter vorbeifuhr, konnte den Jungen nicht sehen und somit auch eine Kollision nicht mehr verhindern. Der Junge wurde schwer verletzt ins Klinikum verbracht.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell