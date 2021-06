Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Bagger übersieht Auto

Breitenbach (ots)

Am Donnerstag gegen 08:00 Uhr befuhr ein 19-jähriger Baggerfahrer die Straße "Zum Vessertal" in Breitenbach und übersah beim Arbeiten einen in der Engstelle ankommenden PKA. Dieser kollidierte mit der Baggerschaufel. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Die 49-jährige Fahrzeugführerin wurde zum Glück augenscheinlich nicht verletzt, musste aber aufgrund eines Schockzustands ins Krankenhaus mitgenommen werden.

