LPI-SHL: Mann verlor das Gleichgewicht - es kam zum Unfall

Donnerstagmittag verlor ein 64-jähriger Mann das Gleichgewicht, als er gerade einen Eimer Wasser in den Bodeneinlauf an der Fahrbahn der Hauptstraße in Sachsenbrunn schütten wollte. Er machte eine Ausfallbewegung in Richtung Straße und setzte damit die Ursache für den Zusammenstoß mit dem PKW, der in diesem Moment vorbeifuhr. Der Autofahrer hatte keine Chance auszuweichen. Der 64-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

