Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Moped-Unfall

Marisfeld (ots)

Donnerstagnachmittag gegen 14:45 Uhr befuhr ein Mopedfahrer ohne Helm und ohne Versicherung einen Feldweg in Marisfeld und wollte über Stiegelgasse in Richtung Weedgasse fahren. Dabei übersah er den von links kommenden VW Bus und es kam zum Zusammenstoß. Der Mopedfahrer kam zu Fall und wurde leicht verletzt. Eine ärztliche Behandlung lehnte er jedoch ab. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell