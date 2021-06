Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Brand im Keller

Floh (ots)

Freitagnacht (04.06.2021) gegen 02:00 Uhr brannte es in einem Keller eines Hauses in der Straße "Am Gewerbepark" in Floh. Die Hausbewohner konnten das Haus verlassen und sind unverletzt. Laut Feuerwehr konnte der Brand schnell gelöscht und größerer Schaden verhindert werden. Die Brandursachenermittlungen laufen derzeit. Eine Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Am Ende aller Arbeiten am Keller konnten die Bewohner wieder in ihr Haus zurückkehren.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell