Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Brand in einer Waldhütte

Meiningen (ots)

Ein bislang unbekannter Täter steckte am Mittwochabend gegen 21:00 Uhr die Werner-Hossfeld-Hütte im Wald nahe Meiningen in Brand. Die alarmierten Kräfte der Polizei konnten das Feuer löschen. An der Hütte entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter der 03693 591-0 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen.

