Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsschilder gestohlen

Hildburghausen (ots)

In der Zeit vom 16.04.2021 bis 18.04.2021 und vom 23.04.2021 bis 25.04.2021entfernten bislang unbekannte Täter in der Weitersrodaer Straße in Hildburghausen mehrere Verkehrszeichen inklusive Pfosten. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat bzw. zum Verbleib der Verkehrsschilder geben können, melden sich bitte unter der Telefonnummer 03685 778-0 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell