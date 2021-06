Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Brand im Solarpark

Dietlas (ots)

Mittwochmittag brannte ein Solarpanel in der Lengsfelder Straße in der Ortslage Dietlas. Vermutet wird seitens des Betreibers ein technischer Defekt. Weitere Solarpanele wurden zum Glück nicht in Mitleidenschaft gezogen.

