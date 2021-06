Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fahrradfahrer übersehen

Römhild (ots)

Mittwochnachmittag gegen 15:00 Uhr fuhr eine 38-jährige Renault-Fahrerin in Richtung Kreuzung Heurichstraße/Mühlendamm in Römhild und beabsichtigte, links in die Heurichstraße abzubiegen. Dabei übersah sie einen entgegenkommenden Radfahrer und es kam zum Zusammenstoß. Der 68-jährige Radfahrer wurde dabei leicht verletzt und zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

