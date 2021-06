Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Schwerverletzter Mopedfahrer übersieht gespannten Draht (Korrektur)

Unterbreizbach (ots)

Ein 30-jähriger Moped-Fahrer fuhr am Mittwoch gegen 21:00 Uhr über eine abgemähte Wiese, die sich neben der Vachaer Straße in Unterbreizbach befindet. In der angehenden Dämmerung übersah der 30-Jährige den gespannten Stacheldraht, der ein Grundstück umfriedete und fuhr dagegen. Er verletzte sich dabei schwer. Ein aufmerksamer 10-jähriger Junge fand den Mopedfahrer, rief die Rettungsleitstelle und leistete Erste Hilfe. Zur weiteren Behandlung wurde der 30-Jährige ins Klinikum nach Erfurt geflogen. Erst durch die Ermittlungen bei Tageslicht konnten die genauen Umstände des Drahtgespanns begutachtet und vorsätzliche Straftaten ausgeschlossen werden.

