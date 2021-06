Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Autofahrer unter Drogen

Dermbach (ots)

Beamte der Einsatzunterstützung Suhl kontrollierten Mittwochabend gegen 20:30 Uhr einen 26-jährigen BMW-Fahrer in der Geisaer Straße in Dermbach. Er stimmte einem freiwilligen Drogenvortest zu, welcher positiv auf Amphetamin/Methamphetamin reagierte. Der Autofahrer wurde zur Blutentnahme in das nächstgelegene Krankenhaus gebracht und die Weiterfahrt untersagt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell